Состоятельные и знаменитые люди пользовались услугами частных охранников еще за долго до появления денежных отношений, но новые времена требуют новых решений для защиты личного спокойствия.

Компания Tesla ищет сотрудника, который будет заниматься “решением конфликтов в соцсетях” против руководителя Илона Маска.

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В прошлом году производитель электрических автомобилей распустил свой PR-отдел. После этого, официальный аккаунт Илона Маска в Twitter стал основным каналом связи компании с общественностью. Очевидно, Маск не может делать это сам.

Перечень должностных обязанностей для удаленной штатной единицы, известной как “Специалист по поддержке клиентов энергетического сектора”, включает “решение различных вопросов клиентов, оказание услуг клиентам мирового класса”. Также в описании указано, что “роль специалиста заключается в решении или эскалации жалоб с помощью соответствующих каналов и критическом мышлении в решении вопросов в социальных сетях, направленных на генерального директора”.

Несмотря на то, что Tesla собрала огромную армию поклонников за последние годы, многие владельцы Tesla согласны с тем, что отделы обслуживания клиентов компании просто не готовы к темпам и объемам, которые производит производитель автомобилей.