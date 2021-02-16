Заможні та знамениті люди користувались послугами приватних охоронців ще за довго до появи грошових відносин, але нові часи вимагають нових рішень для захисту особистого спокою.

Компанія Tesla шукає співробітника, який буде займатись “вирішенням конфліктів у соцмережах” проти керівника Ілона Маска.

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Минулого року виробник електричних автомобілів розпустив свій PR-відділ. Після цього, офіційний акаунт Ілона Маска у Twitter став основним каналом зв’язку компанії з громадськістю. Очевидно, Маск не може робити це сам.

Перелік посадових обов’язків для віддаленої штатної одиниці, відомої як “Спеціаліст з підтримки клієнтів енергетичного сектору”, включає “вирішення різноманітних питань клієнтів, надання послуг клієнтам світового класу”. Також у описі зазначено, що “роль спеціаліста полягає у вирішенні або ескалації скарг за допомогою відповідних каналів та критичному мисленні у вирішенні питань у соціальних мережах, спрямованих на генерального директора”.

Незважаючи на те, що Tesla за останні роки зібрала величезну армію прихильників, багато власників Tesla погоджуються, що відділи обслуговування клієнтів компанії просто не готові до темпів та обсягів, які видає виробник автомобілів.