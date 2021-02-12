Раніше передбачалось, що такий електрокар буде доступний виключно в КНР.

Найдоступніший електрокар в лінійці Tesla на сьогодні – це седан Model 3, який коштує у США 30 190 доларів. У Китаї ця модель коштує 249 900 юанів – 36 805 доларів. Американський автовиробник обіцяє випустити електрокар для всіх ринків за 25 тисяч, повідомляє Xinhua Net.

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У інтерв’ю з порталу Xinhua глава китайського офісу компанії Tesla Том Чжу заявив що молодша модель електрокара буде продаватися по всьому світу, а не тільки в Китаї, як передбачалося раніше.

Чжу також розкрив деякі подробиці про майбутню модель. Вона буде повністю розроблена в китайському центрі розробки Tesla. Виробництво доступного електрокара також налагодять на заводі в КНР, а продавати глобальну модель будуть по всьому світу, в тому числі в США.

За іншими даними, для європейського ринку американська компанія розробить особливу версію, яка отримає ряд відмінностей від версії для Китаю.

Бюджетну Tesla будуть збирати з використанням комплектуючих від китайських постачальників, завдяки чому модель зможе отримати більш демократичний цінник. Також знизити ціну повинні допомогти оптимізовані акумулятори.

🇨🇳 Giga Shanghai



250k p.a. production rate right now (phase 1)

100% local parts supply this year

450k capacity in 2021

R&D center up and running mid of the year

Original China Model production possible in 2021

The MIC Model 2 will be sold globally https://t.co/g6p9yAzZra — Alex (@alex_avoigt) February 9, 2021

Повідомляється, що перша партія дешевих електромобілів вийде на дорожні тести в другій половині 2021 року, а у продаж надійде протягом трьох років.