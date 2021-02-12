Ранее предполагалось, что такой электрокар будет доступен исключительно в КНР.

Самый доступный электрокар в линейке Tesla на сегодня – это седан Model 3, который стоит в США 30 190 долларов. В Китае эта модель стоит 249 900 юаней – 36 805 долларов. Американский автопроизводитель обещает снизить цены для всех рынков до 25 тысяч, сообщает Xinhua Net.

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В интервью порталу Xinhua глава китайского офиса компании Tesla Том Чжу заявил что младшая модель электрокара будет продаваться по всему миру, а не только в Китае, как предполагалось ранее.

Чжу также раскрыл некоторые подробности о будущей модели. Она будет полностью разработана в китайском центре разработки Tesla. Производство доступного электрокара также наладят на заводе в КНР, а продавать глобальную модель будут по всему миру, в том числе в США.

По другим данным, для европейского рынка американская компания разработает особую версию, которая получит ряд отличий от версии для Китая.

Бюджетную Tesla будут собирать с использованием комплектующих от китайских поставщиков, благодаря чему модель сможет получить более демократичный ценник. Также снизить цену должны помочь оптимизированные аккумуляторы.

🇨🇳 Giga Shanghai



250k p.a. production rate right now (phase 1)

100% local parts supply this year

450k capacity in 2021

R&D center up and running mid of the year

Original China Model production possible in 2021

The MIC Model 2 will be sold globally https://t.co/g6p9yAzZra — Alex (@alex_avoigt) February 9, 2021

Сообщается, что первая партия дешевых электромобилей выйдет на дорожные тесты во второй половине 2021 года, а в продажу поступит в течение трех лет.