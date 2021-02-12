Ранее предполагалось, что такой электрокар будет доступен исключительно в КНР.
Самый доступный электрокар в линейке Tesla на сегодня – это седан Model 3, который стоит в США 30 190 долларов. В Китае эта модель стоит 249 900 юаней – 36 805 долларов. Американский автопроизводитель обещает снизить цены для всех рынков до 25 тысяч, сообщает Xinhua Net.
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В интервью порталу Xinhua глава китайского офиса компании Tesla Том Чжу заявил что младшая модель электрокара будет продаваться по всему миру, а не только в Китае, как предполагалось ранее.
Чжу также раскрыл некоторые подробности о будущей модели. Она будет полностью разработана в китайском центре разработки Tesla. Производство доступного электрокара также наладят на заводе в КНР, а продавать глобальную модель будут по всему миру, в том числе в США.
По другим данным, для европейского рынка американская компания разработает особую версию, которая получит ряд отличий от версии для Китая.
Бюджетную Tesla будут собирать с использованием комплектующих от китайских поставщиков, благодаря чему модель сможет получить более демократичный ценник. Также снизить цену должны помочь оптимизированные аккумуляторы.
Сообщается, что первая партия дешевых электромобилей выйдет на дорожные тесты во второй половине 2021 года, а в продажу поступит в течение трех лет.