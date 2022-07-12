Теперь по желанию ключ к Tesla можно будет купить за 175 долларов.

Tesla перестала предоставлять владельцам Model S и X фирменный брелок-ключ в форме маленькой машинки в стандартной комплектации. Вместо этого новые владельцы получают только ключ-карту Tesla. Если покупатели хотят брелок-ключ для Model S и X, то могут приобрести его в магазине Tesla Store за 175 долларов. Теперь это опция.

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Переход на продажу Model S и X без брелков произошел 1 июля. Компания наконец-то дала официальное объявление такого решения: согласно исследованию Tesla, “большинство владельцев с удовольствием используют свои мобильные телефоны для доступа к машине”. В качестве альтернативы они могут использовать ключ-карту, но смартфон остается лучшим методом.

Когда Model 3 была впервые выпущена в 2017 году, Tesla изначально продавала ее клиентам без брелков для экономии средств. Однако позже компания представила брелки для Model 3 в магазине Tesla Store в 2019 году. Тогда генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Tesla действительно необходимо предоставить всем владельцам "обычный ключ".

Европейские покупатели, которые забронировали свои автомобили, выражают все большее волнение на форумах. Обновленных Model S и X до сих пор нет в Европе, несмотря на то, что они доступны в Северной Америке уже больше года. Европейские веб-сайты Tesla больше не показывают ожидаемых дат доставки Model S и X.