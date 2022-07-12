Тепер за бажанням ключ до Tesla можна буде купити за 175 доларів.

Tesla перестала надавати власникам Model S і X фірмовий брелок-ключ у формі маленької машинки в стандартній комплектації. Натомість нові власники отримують лише ключ-карту Tesla. Якщо ж покупці хочуть брелок-ключ для Model S та X, то можуть придбати його у магазині Tesla Store за 175 доларів. Тепер це опція.

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Повідомляється, що перехід на продаж Model S та X без брелків стався 1 липня. Компанія нарешті дала офіційне оголошення такому рішенню: згідно з дослідженням Tesla, «більшість власників із задоволенням використовують свої мобільні телефони для доступу до машини». Як альтернативу вони можуть використовувати ключ-карту, але смартфон залишається кращим методом

Коли Model 3 була вперше випущена, в 2017 році, Tesla спочатку продавала її клієнтам без брелків для економії коштів. Проте пізніше компанія представила брелки для Model 3 у магазині Tesla Store у 2019 році. Тоді генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що Tesla дійсно необхідно надати всім власникам «звичайний ключ».

Європейські покупці, які забронювали свої автомобілі, висловлюють дедалі більше хвилювання на форумах. Оновлених Model S та X досі немає в Європі, незважаючи на те, що вони доступні у Північній Америці вже понад рік. Європейські веб-сайти Tesla більше не показують жодних очікуваних дат доставки Model S і X.