Автомобілі Tesla не лише скануватимуть ями на дорозі, але й будуть зберігати у хмарному середовищі дані про нерівності, зафіксовані іншими Tesla.

Автомобілі Tesla навчилися сканувати ями на дорозі. Відповідна функція додається в автомобіль при завантаженні нового оновлення прошивки, пише Electrek.

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При виявленні нерівностей адаптивна підвіска автоматично змінює свої налаштування. Завдяки цьому, з'явиться можливість не тільки зберегти саму підвіску, але й зробити процес поїздки комфортнішим для водія та пасажирів.

“Адаптивна підвіска Tesla регулює висоту дорожнього просвіту для ділянки нерівної дороги, що знаходиться попереду. Це коригування може відбуватися в різних місцях, оскільки автомобіль завантажує приблизні дані дорожньої карти, створені автомобілями Tesla”, - сказано в описі до нової прошивки.

Втім, доступна така опція не всім моделями каліфорнійського виробника, адже адаптивна підвіска є лише у флагманських Model S та Model X.