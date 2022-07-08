Tesla не только будет сканировать ямы на дороге, но и будет хранить в облачной среде данные о неровностях сканированных другими Tesla.

Автомобили Tesla научились сканировать ямы на дороге. Подходящая функция добавляется в автомобиль при загрузке нового обновления прошивки, пишет Electrek.

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При обнаружении неровностей адаптивная подвеска автоматически изменяет настройки. Благодаря этому, появится возможность не только сохранить саму подвеску, но и сделать процесс поездки более комфортным для водителя и пассажиров.

“Адаптивная подвеска Tesla регулирует высоту дорожного просвета для находящегося впереди участка неровной дороги. Эта корректировка может происходить в разных местах, поскольку автомобиль загружает примерные данные дорожной карты, созданные автомобилями Tesla”, – сказано в описании новой прошивки.

Впрочем, доступна такая опция не всем моделям калифорнийского производителя, ведь адаптивная подвеска есть только у флагманских Model S и Model X.