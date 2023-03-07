Автомобили Tesla являются самыми дорогими в кузовном ремонте после Porsche. Такие результаты показало французское исследование.

Кузовные запчасти для электромобилей американской марки считаются в Европе дефицитными из-за этого у них высокая цена и, как следствие, кузовной ремонт оказывается очень дорогим.

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Расходы на кузовной ремонт автомобилей марки Tesla в общей сложности на 61% выше средних среди всех брендов, хотя и значительно уступают Porsche (+132% против затрат в среднем). Такие выводы пришли во французской организации SRA (SECURITE et REPARATION AUTOMOBILES – Безопасность и Ремонт Автомобилей) по итогам анализа страховых расходов в 2021 году.

Как подчеркивают в SRA, у Tesla самые высокие затраты на ремонт в своих категориях. Стоимость ремонта Tesla Model 3 превышает среднюю на 23% (сегмент М2), Model S – на 41% (сегмент H1). А восстановление Model X обходится дороже на 38%, что делает эту модель самой дорогой в сегменте SUV-H2 (для понимания опережает Porsche Cayenne II на 27%).

Одна из причин такой разницы – стоимость запчастей Tesla. Из-за дефицита стоимость деталей марки Tesla на 56 % выше средней. В SRA отслеживают колебания цен на 196 деталей американской марки ежеквартально.

Конечно, эти данные актуальны в первую очередь для французского рынка, но они отражают тенденцию, присущую глобальному рынку послепродажного обслуживания автомобилей. Автомобили Tesla фактически до сих пор являются новинкой для сферы ремонта, «база» запчастей еще не так велика, к тому же, сама компания часто меняет технологии кузовного производства (например, кузова кроссовера Tesla Model Y американской, китайской и немецкой сборки конструктивно отличаются), что значительно усложняет работу производителям и поставщикам комплектующих.