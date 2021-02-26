Tesla временно останавливала работу завода в Калифорнии из-за нехватки компонентов. На данный момент производство возобновлено.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. был вынужден приостановить производство на предприятии во Фримонте (Калифорния) из-за нехватки компонентов, но уже возобновил операции.

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"Фримонт останавливался на два дня (нехватка компонентов) и вернулся к работе вчера", – написал глава Tesla Илон Маск в Twitter в четверг. Маск не сообщил, с какими именно компонентами были проблемы, пишет The Wall Street Journal. Компания не ответила на просьбу издания прокомментировать ситуацию.

В целом автомобильный сектор сталкивается с нехваткой полупроводниковых компонентов, который ранее заставлял такие компании, как General Motors Co. (SPB: GM), Ford Motor Co. (SPB: F) и Volkswagen AG, частично прекращать производство. Tesla в прошлом месяце предупреждала, что эта проблема может иметь временные последствия для ее операций.