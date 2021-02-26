Tesla тимчасово зупиняла роботу заводу в Каліфорнії через брак компонентів. На даний момент виробництво відновлено.

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. був змушений призупинити виробництво на підприємстві у Фрімонті (Каліфорнія) через брак компонентів, але вже відновив операції.

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"Фрімонт зупинявся на два дні (нестача компонентів) і повернувся до роботи вчора", - написав глава Tesla Ілон Маск у Twitter у четвер. Маск не повідомив, з якими саме компонентами були проблеми, пише The Wall Street Journal. Компанія не відповіла на прохання видання прокоментувати ситуацію.

Загалом автомобільний сектор стикається з браком напівпровідникових компонентів, який раніше змушував такі компанії, як General Motors Co. (SPB: GM), Ford Motor Co. (SPB: F) і Volkswagen AG, частково припиняти виробництво. Tesla минулого місяця попереджала, що ця проблема може мати тимчасові наслідки для її операцій.