Tesla отзывает Cybertruck из-за неисправности двигателей стеклоочистителей

Tesla отзывает Cybertruck, поскольку его большой стеклоочиститель может не работать. Некоторые грузовики могут иметь неисправный двигатель стеклоочистителя, который мешает лезвию выполнять свою работу, что может стать проблемой во время дождя.

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Отзыв касается 11 688 электрических пикапов или каждого Cybertruck, произведенного в период с 13 ноября 2023 года по 6 июня 2024 года. Tesla считает, что только два процента пострадавших автомобилей имеют этот дефект. Отзыв произошел после того, как автопроизводитель приостановил поставки клиентам в начале этого месяца.

Компания впервые узнала о потенциальной проблеме в начале февраля, когда Tesla Service обнаружила неисправности двигателя стеклоочистителя на некоторых Cybertrucks. Автопроизводитель восстановил 20 двигателей, которые инженеры Tesla проанализировали в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем найти причину.

Компания Tesla обнаружила, что функциональный тест у поставщика уровня 2 подал избыточный ток на компонент, что повредило печатную плату двигателя. Tesla говорит, что ей не известно ни о каких столкновениях, травмы или смерть, связанные с этой проблемой. Автопроизводитель заменит двигатель стеклоочистителя бесплатно.

Многие грузовики, которые нуждаются в замене двигателя, также пройдут проверку внешней отделки кузова. Возможно, парусную аппликацию вдоль кузова было установлено неправильно, она могла ослабнуть или отделиться от автомобиля. Этот второй отзыв касается 11 383 Cybertruck, изготовленных с 13 ноября 2023 года до 26 мая 2024 года, и Tesla заменит или переделает детали в соответствии с правильными спецификациями.