Tesla відкликає Cybertruck через несправність двигунів склоочисників

Tesla відкликає Cybertruck, оскільки його великий склоочисник може не працювати. Деякі вантажівки можуть мати несправний двигун склоочисника, який заважає лезу виконувати свою роботу, що може стати проблемою під час дощу.

Читайте також: В якому стані Tesla Cybertruck потрапляють на аукціони в США

Відкликання стосується 11 688 електричних пікапів або кожного Cybertruck, виробленого в період з 13 листопада 2023 року по 6 червня 2024 року. Tesla вважає, що лише два відсотки постраждалих автомобілів мають цей дефект. Відкликання сталося після того, як автовиробник призупинив поставки клієнтам на початку цього місяця.

Компанія вперше дізналася про потенційну проблему на початку лютого, коли Tesla Service виявила несправності двигуна склоочисника на деяких Cybertrucks. Автовиробник відновив 20 двигунів, які інженери Tesla проаналізували протягом наступних кількох місяців, перш ніж знайти причину.

Компанія Tesla виявила, що функціональний тест у постачальника рівня 2 подав надлишковий струм на компонент, що пошкодило друковану плату двигуна. Tesla каже, що їй не відомо про жодні зіткнення, травми чи смерть, пов’язані з цією проблемою. Автовиробник замінить двигун склоочисника безкоштовно.

Багато вантажівок, які потребують заміни двигуна, також пройдуть перевірку зовнішньої обробки кузова. Можливо, вітрильну аплікацію вздовж кузова було встановлено неправильно, вона могла ослабнути або відокремитися від автомобіля. Це друге відкликання стосується 11 383 Cybertruck, виготовлених з 13 листопада 2023 року до 26 травня 2024 року, і Tesla замінить або переробить деталі відповідно до правильних специфікацій.