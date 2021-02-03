Компания Tesla согласилась на ремонт 134 951 автомобиля Model S и Model X, проданных в США с 2012 по 2018 год, под давлением национальной администрации безопасности дорожного движения. Причиной стало самовольное отключение экрана мультимедийной системы, создающей риск аварийной ситуации.

13 января этого года Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) посоветовало производителю электрокаров провести ремонты проблемных тачскринов, однако Tesla не соглашалась на отзывную кампанию. Теперь же, под давлением регулятора, “Тесла” таки объявила отзыв.

Узнайте также: Tesla Model S и X теперь самостоятельно включают заднюю передачу

Внезапное отключение блока управления медиа (MCU) приводит к потери изображения на мониторе, сигнала с камер заднего вида и датчиков и стеклоочистителей на лобовом стекле, что приводит к потере зрения” электрокара. Кроме того, неработающий блок управления также означает потерю звуковых и визуальных оповещений, а главное – возможность контролировать работу системы “автопилот”.

Tesla пыталась избежать відкличної кампании и заявила, что в курсе проблем, но рекомендует водителям, в случае погасания экрана, “оглядитися через плечо и использовать зеркала заднего вида, а также вручную протирать лобовое стекло.

NHTSA настаивала на отзыва и требовала дать ответ на официальный запрос до 27 января. В итоге производитель электрокаров все же согласился провести ремонтные работы, но выклевав из перечня электрокаров машины с новыми процессорами, выпущенные после 2018 года.