Электроника сама определяет, когда нужно сдавать назад.

В электрических седана и кроссовера, после обновления, не только прямоугольного штурвала, вместо руля, но и селектора трансмиссии, фактически, нет. Электрокары Tesla сами определяют, когда нужно ехать вперед или назад.

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На прошлой неделе Tesla представила модернизированные Model S и Model X, которые почти не изменились внешне, но получили радикально трансформированный интерьер, более мощные силовые установки и ряд новых функций и возможностей электроники. Наиболее интересной функцией обновленной электроники является самостоятельное включение машиной главной или задней передачи.

Штурвал, вместо традиционного руля в новых Model S и Model X вызвал неоднозначную реакцию и опасения, что с ним машины не допустят вывести на рынок. Но еще больше регуляторные органы может "прогневить" отсутствие традиционного селоктора коробки передач.

Илон Маск в своем Twitter рассказал, что с обновлением автомобили Tesla научились угадывать нужное направление движения и автоматически переключаться между режимами. Для этого электроника использует данные навигатора, а также камеры кругового обзора, которые "видят" препятствия.

Тем не менее, включить нужную передачу можно и вручную, принудительно, в случае слабого сигнала GPS, при плохом освещении или когда выбранный электрокаром режим не совпадает с нужным. Сделать это можно, используя сенсорный экран мультимедийного центра.

Фото: Tesla Model S 2022 модельного года / Tesla