Електроніка сама визначає, коли потрібно здавати назад.

У електричних седана та кросовера, після оновлення, зник традиційний селектор трансмісії. Електрокари Tesla тепер самі визначають, коли потрібно їхати вперед чи назад.

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Минулого тижня Tesla представила модернізовані Model S і Model X, які майже не змінилися зовні, але отримали радикально трансформований інтер'єр, потужніші силові установки та низку нових функцій і можливостей електроніки. Найцікавішою функцією оновленої електроніки є самостійне вмикання машиною головної чи задньої передачі.

Штурвал, замість традиційного керма, у нових Model S і Model X викликав неоднозначну реакцію і побоювання, що з ним машини не допустять вивести на ринок. Та ще більше регуляторні органи може “прогнівити” відсутність традиційного селоктора коробки передач.

Ілон Маск у своєму Twitter розповів, що з оновленням автомобілі Tesla навчилися вгадувати потрібний напрямок руху і автоматично перемикатися між режимами. Для цього електроніка використовує дані навігатора, а також камери кругового огляду, які “бачать” перешкоди.

Тим не менш, увімкнути потрібну передачу можна і вручну, примусово, у випадку слабкого сигналу GPS, при поганому освітленні або коли обраний електрокаром режим не збігається з потрібним. Зробити це можна, використовуючи сенсорний екран мультімедійного центру.

Фото: Tesla Model S 2022 модельного року / Tesla