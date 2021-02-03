Компанія Tesla погодилася на ремонт 134 951 автомобіля Model S і Model X, проданих у США з 2012 по 2018 рік, під тиском Національної адміністрації безпеки дорожнього руху. Причиною стало самовільне відключення екрану мультимедійної системи, що створює ризик аварийної ситуації.

13 січня цього року Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) порадило виробнику електрокарів провести ремонти проблемних тачскрінів, однак Tesla не погоджувалась на відкличну кампанію. Тепер же, під тиском регулятора, “Тесла” таки оголосила відклик.

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Раптове відключення блоку керування медіа (MCU) призводить до втрати зображення на моніторі, сигналу з камер заднього виду і датчиків та склоочисників на лобовому склі, що призводить до втрати “зору” електрокара. Крім того, непрацюючий блок управління також означає втрату звукових та візуальних сповіщень, а головне – можливість контролювати роботу системи “Автопілот”.

Tesla намагалася уникнути відкличної кампанії і заявила, що в курсі проблем, але рекомендує водіям, у випадку згасання екрану, “оглядитися через плече та використовувати зеркала заднього виду, а також вручну протирати лобове стекло.

NHTSA наполягала на відклику і вимагала дати відповідь на офіційний запит до 27 січня. У результаті виробник електрокарів все ж погодився провести ремонтні роботи, але виклювши з переліку електрокарів машини з новими процесорами, випущені після 2018 року.