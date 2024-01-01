Tesla подает в суд из-за повышения пошлин Евросоюзом

Ввозная пошлина на китайские электромобили начала действовать в странах Евросоюза в октябре 2024 года. Размер ставки зависит от степени участия правительства КНР в деятельности того или иного автопроизводителя: Tesla, как компания, которая получает наименьшую поддержку со стороны китайского правительства, платит 7,8 процента, а концерн SAIС – максимальные 35,3 процента. Причем повышенная пошлина плюсуется к действующей ставке в размере 10 процентов, Аvtomir.ua.

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Поводом для введения повышенной пошлины стало расследование, проведенное Союзом, которое показало, что цепочка создания стоимости BEV в Китае “выигрывает от несправедливого субсидирования”, что создает угрозу для экономических убытков для европейских производителей электромобилей. Иными словами, Евросоюз таким образом добивается “честной конкуренции”, о чем ранее заявил председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге.

Согласно статистике, примерно пятая часть всех электромобилей - около 300 тысяч штук, проданных в Евросоюзе в 2024 году, была произведена в Китае.

Китай оспорил заградительные пошлины на электромобили в ЕС через Всемирную торговую организацию. Против торговой войны с Китаем выступают и европейские автопроизводители, среди которых BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen AG и Volvo.

Ряд компаний подали иски в Европейский суд – среди них немецкая Bayerische Motoren Werke AG, китайские автопроизводители BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. и SAIC Motor Corp., а теперь и американская Tesla.