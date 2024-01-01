Tesla подає до суду через підвищення мит Євросоюзом

Ввізне мито на китайські електромобілі почало діяти у країнах Євросоюзу у жовтні 2024 року. Розмір ставки залежить від ступеня участі уряду КНР у діяльності того чи іншого автовиробника: Tesla, як компанія, яка отримує найменшу підтримку з боку китайського уряду, платить 7,8 відсотка, а концерн SAIС – максимальні 35,3 відсотка. Причому підвищене мито плюсується до чинної ставки у розмірі 10 відсотків, пише Аvtomir.ua.

Читайте також: Скільки коштує оновлена Tesla Model Y у США

Приводом для запровадження підвищеного мита стало розслідування, проведене Союзом, яке показало, що ланцюжок створення вартості BEV у Китаї “виграє від несправедливого субсидування”, що створює загрозу для економічних збитків для європейських виробників електромобілів. Іншими словами, Євросоюз у такий спосіб домагається “чесної конкуренції”, про що раніше заявив голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланґе.

Згідно зі статистикою, приблизно п’ята частина всіх електромобілів — близько 300 тисяч штук, проданих у Євросоюзі 2024 року, була зроблена в Китаї.

Китай оскаржив загороджувальні мита на електромобілі в ЄС через Світову організацію торгівлі. Проти торгової війни з Китаєм виступають і європейські автовиробники, серед яких BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen AG та Volvo.

Ряд компаній подали позови до Європейського суду – серед них німецька Bayerische Motoren Werke AG, китайські автовиробники BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. та SAIC Motor Corp., а тепер і американська Tesla.