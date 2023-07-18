Возможно, европейцы впервые увидят Cybertruk, который компания начала выпускать серийно.

Tesla очень редко участвует в автосалонах. Однако этот год – исключение. Компания присутствовала на автосалоне Shenzen Auto Show 2023 в Китае, а недавно объявила, что примет участие в выставке IAA Mobility Show в Германии.

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Компания Tesla обычно представляет новые модели в Интернете, а не на автосалонах. Но на этот раз все по-другому. Это может стать шагом в переходе на совершенно новую маркетинговую стратегию. Этот шаг произошел всего через несколько месяцев после того, как Илон Маск сказал во время собрания акционеров: "Давайте попробуем немного рекламы и посмотрим, как оно пойдет". И это именно то, что они сейчас делают.

В этом году событие в Мюнхене пройдет с 4 по 8 сентября и, как сообщается, там будет присутствовать американский автопроизводитель. Организаторы выставки подтвердили Automobilwoche, дочернему изданию Automotive News Europe, что Tesla представит свои электромобили.

Поскольку у них нет отдела по связям с общественностью, Tesla может подтвердить участие только через Илона Маска. Гендиректор компании пока ничего не сказал. Кроме того, никто не знает, какие модели они примут на IAA Mobility Show.

Электромобили будут выставлены под открытым небом на мюнхенской площади Кенигсплац. Стенд Tesla будет занимать около 200 квадратных метров. Это не так уж много для автосалона, потому не стоит ожидать, что там будет весь модельный ряд компании.

В настоящее время Tesla продает модельный ряд S3XY, состоящий из Model S, Model 3, Model X и Model Y. Первый Cybertruck сошел с конвейера Giga Texas, так что серийный Cybertruck вполне может появиться в Мюнхене в сентябре этого года.

Пока такие производители автомобилей, как Renault, Opel (единственный бренд Stellantis, который примет участие) и Ford, а также китайские бренды, такие как Dongfeng и BYD, представят свои новинки в Мюнхене этой осенью.