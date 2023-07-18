Можливо, європейці вперше побачать Cybertruk, який компанія почала випускати серійно.

Tesla дуже рідко бере участь в автосалонах. Однак цей рік – виключення. Компанія була присутньою на автосалоні Shenzen Auto Show 2023 у Китаї, а нещодавно оголосила, що візьмуть участь у виставці IAA Mobility Show у Німеччині.

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Tesla зазвичай представляє нові моделі в Інтернеті, а не на автосалонах. Але цього разу все інакше. Це може бути кроком у переході на абсолютно нову маркетингову стратегію. Цей крок стався всього через кілька місяців після того, як Ілон Маск сказав під час зборів акціонерів: «Давайте спробуємо трохи реклами і подивимося, як воно піде». І це саме те, що вони зараз роблять.

Цього року подія в Мюнхені пройде з 4 по 8 вересня, і, як повідомляється, там буде присутній американський автовиробник. Організатори виставки підтвердили Automobilwoche, дочірньому виданню Automotive News Europe, що Tesla представить свої електромобілі.

Оскільки у них немає відділу зв’язків з громадськістю, Tesla може підтвердити участь лише через Ілона Маска. Гендиректор компанії поки нічого не сказав. Крім того, ніхто не знає, які моделі вони візьмуть на IAA Mobility Show.

Електромобілі будуть виставлені просто неба на мюнхенській площі Кенігсплац. Стенд Tesla займатиме близько 200 квадратних метрів (2152 квадратних футів). Це не так вже й багато для автосалону, тому не варто очікувати, що там буде весь модельний ряд компанії.

Наразі Tesla продає модельний ряд S3XY, який складається з Model S, Model 3, Model X і Model Y. Перший Cybertruck зійшов з конвеєра Giga Texas, тож серійний Cybertruck цілком може з’явитися в Мюнхені у вересні цього року.

Наразі такі виробники автомобілів, як Renault, Opel (єдиний бренд Stellantis, який візьме участь) і Ford, а також китайські бренди, такі як Dongfeng і BYD, представлять свої новинки у Мюнхені цієї осені.