Хорошие новости для тех, кто занимается восстановлением битых Tesla. Компания устанавливает процесс, чтобы позволить им вернуться в сеть Supercharger.

В 2020 году Tesla заблокировала доступ к Supercharging и посторонней быстрой зарядке для всех восстановленных автомобилей. Это был большой удар для людей, которые ремонтировали битые Tesla и вернули их в рабочую форму.

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Автопроизводитель утверждал, что это проблема безопасности, но он не предложил ни одного способа проверки автомобилей и возвращения их в сеть Supercharger, являющуюся значительной частью ценностного предложения автомобилей Tesla.

В 2021 году Tesla начала возвращать Supercharger доступ к спасенным транспортным средствам без каких-либо объяснений, но оказалось, что это была ошибка, поскольку через неделю автопроизводитель отменил этот шаг. Но теперь похоже, что это происходит по-настоящему.

Издание Electrek получило внутренние документы Tesla, в которых подробно описывается новый процесс, который вводится для проверки спасенных автомобилей Tesla и возвращения им доступа к быстрой зарядке.

В документе под названием «Проверка безопасности быстрой зарядки спасенного транспортного средства» Tesla объясняет двухэтапный процесс, предусматривающий проверку высоковольтного аккумулятора и всех заряжаемых компонентов.

Если автомобиль пройдет проверку, Tesla снова включит быструю зарядку, в противном случае компания предложит ремонт.

Вот шаги, которые Tesla сообщила сотрудникам в документах, полученных Electrek:

Проверку безопасности быстрой зарядки утилизированных транспортных средств нельзя начать, пока транспортное средство не пройдет проверку безопасности под высоким напряжением в утилизированных автомобилях.

Если компонент не проходит проверку, необходима диагностика и может потребоваться устранение компонента.

Диагностика и исправление компонентов не включены в процедуру проверки и могут выполняться только за счет клиента.

Если клиент отказывается дать разрешение на ремонт, прекратите процедуру проверки, обратите внимание на то, что транспортное средство не прошло проверку и переустановите все снятые компоненты. Быстрая зарядка не будет включена.

Если транспортное средство прошло проверку и включило быструю зарядку, если транспортное средство не прошло окончательный тест на зарядку, то дальнейшая диагностика или ремонт рассматриваются как любой другой автомобиль. Если зарядка уже включена, а клиент отказывается от дальнейшей диагностики или ремонта, не выключайте быструю зарядку.

Этот новый процесс в настоящее время внедряется для всех моделей Tesla.