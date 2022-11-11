Хороші новини для тих, хто займається відновленням битих Tesla. Компанія встановлює процес, щоб дозволити їм повернутися до мережі Supercharger.

У 2020 році Tesla заблокувала доступ до Supercharging і сторонньої швидкої зарядки для всіх відновлених автомобілів. Це був великий удар для людей, які ремонтували биті Tesla і повернули їх у робочу форму.

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Автовиробник стверджував, що це проблема безпеки, але він не запропонував жодного способу перевірки автомобілів і повернення їх до мережі Supercharger, що є значною частиною ціннісної пропозиції автомобілів Tesla.

У 2021 році Tesla почала повертати Supercharger доступ до врятованих транспортних засобів без будь-яких пояснень, але виявилося, що це була помилка, оскільки через тиждень автовиробник скасував цей крок. Але тепер схоже, що це відбувається по-справжньому.

Видання Electrek отримало внутрішні документи Tesla, в яких детально описується новий процес, який запроваджується для перевірки врятованих автомобілів Tesla та повернення їм доступу до швидкої зарядки.

У документі під назвою «Перевірка безпеки швидкої зарядки врятованого транспортного засобу» Tesla пояснює двоетапний процес, який передбачає перевірку високовольтного акумулятора та всіх компонентів, пов’язаних із заряджанням.

Якщо автомобіль пройде перевірку, Tesla знову ввімкне швидку зарядку, а якщо ні, компанія запропонує ремонт.

Ось кроки, які Tesla повідомила співробітникам у документах, отриманих Electrek:

Перевірку безпеки швидкого заряджання утилізованих транспортних засобів не можна розпочати, доки транспортний засіб не пройде перевірку безпеки під високою напругою в утилізованих автомобілях.

Якщо компонент не проходить перевірку, необхідна діагностика та може знадобитися виправлення компонента.

Діагностика та виправлення компонентів не включені в цю процедуру перевірки та можуть виконуватися лише за рахунок клієнта.

Якщо клієнт відмовляється дати дозвіл на ремонт, припиніть процедуру перевірки, зверніть увагу на те, що транспортний засіб не пройшов перевірку, і перевстановіть усі зняті компоненти. Швидке заряджання не буде ввімкнено.

Якщо транспортний засіб пройшов перевірку та ввімкнув швидку зарядку, якщо транспортний засіб не пройшов остаточний тест на зарядку, будь-яка подальша діагностика або ремонт розглядаються як будь-який інший автомобіль. Якщо зарядку вже ввімкнено, а клієнт відмовляється від подальшої діагностики чи ремонту, не вимикайте швидку зарядку.

Цей новий процес наразі впроваджується для всіх моделей Tesla.