Tesla представила европейскую Model Y Performance

Внешне Model Y Performance отличается от младших версий более спортивным обвесом и эксклюзивным комплектом 21-дюймовых колесных дисков Arachnid 2.0, сообщает Укравтопром.

В салоне новая пара спортивных сидений с интегрированными подголовниками и усиленной поддержкой, обеспечивающих подогрев, вентиляцию и электрическую регулировку.

Панель приборов имеет карбоновую отделку и содержит более крупный 16-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Стандартная комплектация включает аудиосистему с 15 динамиками и сабвуфером.

Model Y Performance имеет два электродвигателя, которые предоставляют ей возможности полного привода. Разгон до “сотни” - 3,5 с. Максимальная скорость - 250 км/ч. Запаса хода - до 580 км.

Новая Model Y Performance уже доступна для заказа в Европ, а поставки начнутся в сентябре. В Германии авто стоит €61 990.