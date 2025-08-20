Объявлена стоимость "китайской" шестиместной Tesla Model YL

Tesla Model YL отличается от стандартной версии электрического кроссовера иной линией крыши, увеличенным пространством в задней части, новым спойлером, и, собственно, увеличенными габаритами. Новинка имеет длину 4976 мм, ширину 1920 мм и высоту 1668 мм, а колесная база составляет 3040 мм.

Это означает, что она на 179 мм длиннее и имеет на 150 мм большую колесную базу, чем обычная Model Y. В салоне удлиненной версии установлен новый 16-дюймовый центральный сенсорный экран и новая беспроводная зарядка. Улучшенная аудиосистема включает новый динамик на центральной консоли и два дополнительных верхних динамика.

Зарядные порты доступны для каждого сиденья как во втором, так и в третьем рядах. Инженеры американского автопроизводителя также позаботились о безопасности, ведь общая площадь защиты подушек безопасности теперь составляет 3,9 метра, покрывая более 95% продольного пространства авто. Отмечается, что максимальный объем багажника составляет до 2539 литров.

Полноприводная силовая установка Model YL включает два двигателя общей мощностью 340 кВт (456 л.с.). Это на 9 кВт (12 л.с.) больше, чем у стандартной модели. Такая мощность, а также коэффициент сопротивления воздуха в 0,126, позволяют внедорожнику разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды. Напоследок, кроссовер имеет батарею на 82 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 751 км по циклу CLTC.