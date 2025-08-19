Грузовик с новыми Tesla вспыхнул и заблокировал автомагистраль в Калифорнии

Как пишет Carscoops, происшествие случилось на прошлых выходных в субботу. Участники дорожного движения сообщили о пожаре около 17:35 по местному времени. На кадрах заметно, что огонь сначала распространился на кабину грузовика, а затем перешел на Model Y, что была расположена на платформе прямо над ней.

Оттуда возгорание перешло на другие автомобили позади, кроме двух. Отмечается, что водитель грузовика не получил травм. Движение по автомагистрали было заблокировано до полуночи. Некоторым транспортным средствам пришлось простоять так долго, что у них закончилось топливо на шоссе.

Литий-ионные батареи, что были установлены в электромобилях, усложнили процесс тушения пожара. Непонятно, что именно стало причиной пожара. Один из очевидцев пожара утверждает, что видела пожар в начале, сказала, что он начался возле шин грузовика.

Местность имеет крутой спуск непосредственно перед местом инцидента, поэтому, возможно, перегретые тормоза могли сыграть определенную роль в начальном пожаре.