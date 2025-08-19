Вантажівка з новими Tesla спалахнула й заблокувала автомагістраль в Каліфорнії

Як пише Carscoops, подія трапилась на минулих вихідних у суботу. Учасники дорожнього руху повідомили про пожежу близько 17:35 за місцевим часом. На кадрах помітно, що вогонь спершу поширився на кабіну вантажівки, а згодом перейшов на Model Y, що була розташована на платформі прямо над нею.

Звідти займання перейшло на інші автомобілі позаду, крім двох. Зазначається, що водій вантажівки не зазнав травм. Рух автомагістраллю був заблокований до опівночі. Деяким транспортним засобам довелося простояти так довго, що в них закінчилося пальне на шосе.

Літій-іонні батареї, що були встановлені в електромобілях, ускладнили процес гасіння пожежі. Незрозуміло, що саме стало причиною пожежі. Один з очевидців пожежі стверджує, що бачила пожежу на початку, сказала, що вона почалася біля шин вантажівки.

Місцевість має крутий спуск безпосередньо перед місцем інциденту, тож, можливо, перегріті гальма могли зіграти певну роль у початковій пожежі.