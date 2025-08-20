Оголошено вартість “китайської” шестимісної Tesla Model YL

Tesla Model YL відрізняється від стандартної версії електричного кросовера інакшою лінією даху, збільшеним простором в задній частині, новим спойлером, та, власне, збільшеними габаритами. Новинка має довжину 4976 мм, ширину 1920 мм і висоту 1668 мм, а колісна база становить 3040 мм.

Читайте також: Дисплеї на Tesla матимуть графіку як у відеоіграх

Це означає, що вона на 179 мм довша та має на 150 мм більшу колісну базу за звичайну Model Y. У салоні подовженої версії встановлено новий 16-дюймовий центральний сенсорний екран та нову бездротову зарядку. Покращена аудіосистема включає новий динамік на центральній консолі та два додаткові верхні динаміки.

Зарядні порти доступні для кожного сидіння як у другому, так і в третьому рядах. Інженери американського автовиробника також подбали про безпеку, адже загальна площа захисту подушок безпеки тепер становить 3,9 метра, покриваючи понад 95% поздовжнього простору авто. Зазначається, що максимальний об’єм багажника становить до 2539 літрів.

Також цікаво: Вантажівка з новими Tesla спалахнула й заблокувала автомагістраль в Каліфорнії

Повнопривідна силова установка Model YL включає два двигуни загальною потужністю 340 кВт (456 к.с.). Це на 9 кВт (12 к.с.) більше, ніж у стандартної моделі. Така потужність, а також коефіцієнт опору повітря в 0,126, дозволяють позашляховику розганятися від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди. Наостанок, кросовер має батарею на 82 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 751 км за циклом CLTC.