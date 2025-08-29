Tesla представила європейську Model Y Performance

Зовні Model Y Performance відрізняється від молодших версій більш спортивним обвісом та ексклюзивним комплектом 21-дюймових колісних дисків Arachnid 2.0, повідомляє Укравтопром.

У салоні нова пара спортивних сидінь з інтегрованими підголівниками та посиленою підтримкою, що забезпечують підігрів, вентиляцію та електричне регулювання.

Панель приладів має карбонову обробку і містить більший 16-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей. Стандартна комплектація включає аудіосистему з 15 динаміками та сабвуфером.

Model Y Performance має два електродвигуни, які надають їй можливості повного приводу. Розгін до “сотні” - 3,5 с. Максимальна швидкість - 250 км/год. Запасу ходу - до 580 км.

Нова Model Y Performance вже доступна для замовлення в Європ, а поставки почнуться у вересні. У Німеччині авто коштує €61 990.