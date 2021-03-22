Завод в Нидерландах фактически занимался адаптацией американских автомобилей к европейским стандартам. Для рестайлинговых моделей Tesla такая необходимость отпала.

Компания Tesla закрывает предприятие в Нидерландах. Об этом сообщает нидерландский сайт NU. В Нидерландах находится небольшое предприятие Tesla. Оно считается первым заводом компании в Европе. Здесь собирают электромобили с 2015 года.

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Это не завод полного цикла, а скорее автосборочное предприятие, где есть свой исследовательский центр и полигон для испытаний. Сообщается, что совсем скоро у Tesla не будет необходимости в этом предприятии.

В Нидерландах собирают Model S и Model X, которые привозили из США. На заводе их приводили в соответствие с европейскими стандартами. Например, оснащали необходимым световым оборудованием. После доработок со стороны Tesla необходимость в дополнительной сборке отпала.

Ожидается, что уже в ноябре в Нидерланды доставят рестайлинговые Model S и Model X. Это означает, что завод должен прекратить работу до того времени. На предприятии работают около 500 человек. И только пятая часть из них занимается непосредственно сборкой электромобилей.

В Tesla говорят, что постараются найти этим людям другую работу, хотя о полном закрытии предприятия речи пока ни в коем случае не идет. Возможно, его перепрофилируют на выпуск какой-то другой продукции. Вероятно, его переоборудуют под исследования.

У Tesla есть еще одно предприятие в Нидерландах. Там, в частности, есть цех, в котором автомобили красят, а также состав и так называемый центр восстановления, где старые и применяемые детали восстанавливают до состояния новых.