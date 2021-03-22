Завод в Нідерландах фактично займався адаптацією американських автомобілів до європейських стандартів. Для рестайлінгових моделей Tesla така необхідність відпала.

Компанія Tesla закриває підприємство в Нідерландах. Про це повідомляє нідерландський сайт NU. В Нідерландах знаходиться невелике підприємство Tesla. Воно вважається першим заводом компанії в Європі. Тут збирають електромобілі з 2015 року.

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Це не завод повного циклу, а скоріше автоскладальне підприємство, де є свій дослідницький центр і полігон для випробувань. Повідомляється, що зовсім скоро у Tesla не буде необхідності у цьому підприємстві.

У Нідерландах збирають Model S і Model X, які привозили з США. На заводі їх приводили у відповідність до європейських стандартів. Наприклад, оснащали необхідним світловим обладнанням. Після доопрацювань з боку Tesla необхідність у додатковій збірці відпала.

Очікується, що вже в листопаді в Нідерланди доставлять рестайлінгові Model S і Model X. Це означає, що завод повинен припинити роботу до цього часу. На підприємстві працюють близько 500 людей. І тільки п’ята частина з них займається безпосередньо складанням електромобілів.

У Tesla кажуть, що постараються знайти цим людям іншу роботу, хоча про повне закриття підприємства мови поки в жодному разі не йде. Можливо, його перепрофілюють на випуск якоїсь іншої продукції. Ймовірно, його переобладнають під дослідження.

У Tesla є ще одне підприємство в Нідерландах. Там, зокрема, є цех, в якому автомобілі фарбують, а також є склад і так званий центр відновлення, де старі і вживані деталі відновлюють до стану нових.