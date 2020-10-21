Автопроизводитель подтвердил наличие дефекта и обещает исправить производственную ошибку.

Это может походить на не очень веселую шутку, однако проблема вполне реальная и у владельцев электрокаров вряд ли вызывает улыбку. После многочисленных жалоб, Tesla "заметила" проблему.

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Одним из самых заметных недостатков дизайна Tesla Model 3 является задний бампер, внутри которого может скапливаться вода во время сильных ливней. Как сообщается, владельцы совершенно новых Model 3 заплатили тысячи долларов за замену своих бамперов (и восстановление повреждений других деталей, вызванных отпавшим бампером) в результате того, что Tesla называет "техническим дефектом".

InsideEVs сообщает, что Tesla выпустила служебный бюллетень, в котором сказано, что Model 3, построенные до 21 мая 2019 года, могут получить повреждения в результате "проезда через стоячие воды на дороге или шоссе с плохим стоком или в ливень".

"В отдельных случаях задняя панель может отсоединиться от автомобиля, а жгуты и/или крепления кузова также могут быть повреждены. Этот документ объясняет, что вред, причиненный в этих случаях, покрывается гарантией", сообщает InsideEVs.

В электрокарах, выпущенных после 21 мая 2019 года была изменена конструкция заднего бампера таким образом, чтобы устранить эту проблему. В бамперах нового образца новая деталь включает предварительно вырезанную секцию, предназначенную для снятия для установки буксирного устройства.

Это решение улучшает дренажную способность бампера, но по крайней мере один владелец сообщил о подобной проблеме на автомобиле, изготовленном в 2020 году, и предоставил фотодоказательства. На ремонт повреждений этот владелец потратил 3800 долларов.