Автовиробник підтвердив наявність дефекту та обіцяє виправити виробничу помилку.

Це може скидатись на не дуже веселий жарт, однак проблема цілком реальна і у власників електрокарів навряд чи викликає посмішку. Після численних скарг, Tesla “помітила” проблему.

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Однією з найпомітніших вад дизайну Tesla Model 3 є задній бампер, всередині якого може накопичуватися вода під час сильних злив. Як повідомляється, власники абсолютно нових Model 3 заплатили тисячі доларів за заміну своїх бамперів (та відновлення пошкоджень інших деталей, спричинених відпавшим бампером) в результаті того, що Tesla називає “технічним дефектом”.



InsideEVs повідомляє, що Tesla випустила службовий бюлетень, у якому сказано, що Model 3, побудовані до 21 травня 2019 року, можуть зазнати пошкоджень в результаті “проїзду через стоячі води на дорозі або шосе з поганим стоком або у зливу”.



“У окремих випадках задня панель може від'єднатися від автомобіля, а джгути та/або кріплення кузова також можуть бути пошкоджені. Цей документ пояснює, що шкода, заподіяна в цих випадках, покривається гарантією”, повідомляє InsideEVs.



У електрокарах, випущених після 21 травня 2019 року було змінено конструкцію заднього бампера таким чином, аби усунути цю проблему. У бамперах нового зразку нова деталь включає попередньо вирізану секцію, призначену для зняття для встановлення буксирного пристрою.

Це рішення покращує дренажну здатність бампера, але принаймні один власник повідомив про подібну проблему на автомобілі, виготовленому в 2020 році, та надав фотодокази. На ремонт пошкоджень цей власник витратив 3800 доларів.