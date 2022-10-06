Tesla поставила 365 923 автомобиля в прошлом квартале. Поставки Tesla в третьем квартале не оправдали ожиданий аналитиков, но остаются значительно выше, чем в третьем квартале 2021 года.

В третьем квартале 2022 года производитель электромобилей изготовил в целом 365 923 автомобиля и поставил клиентам 343 830 машин.

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Из произведенных транспортных средств 19 935 были Model S и Model X, а остальные 345 988 были Model 3 и Model Y. Что касается поставок, 18 672 Model S и Model X попали в руки клиентов, а ключи 325 158 Model 3 и Model Y были переданы покупателям по всему миру.

Чтобы сравнить эти цифры, в третьем квартале 2021 года Tesla выпустила 237 823 автомобиля и поставила 241 300.

Tesla говорит, что в течение второго квартала 2022 года ей было трудно обеспечить достаточное количество транспортных средств, что повлияло на ее количество.

Производство и поставка – это не единственное, о чем Tesla должна беспокоиться. Автопроизводитель неоднократно повышал свои цены в течение прошлого года, и аналитики считают, что более высокие затраты на займы и мрачные перспективы экономического роста могут еще больше повлиять на это.

“В то время как Tesla продолжает указывать на ограничения поставок, потенциал для уничтожения спроса становится большим”, – сказал аналитик JP Morgan Райан Бринкман в недавнем интервью Reuters.

Tesla планирует увеличивать свои поставки на 50 процентов ежегодно, и для этого ей нужно будет поставить более 450 000 автомобилей в четвертом квартале.