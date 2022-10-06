Tesla поставила 365 923 автомобілі в минулому кварталі. Поставки Tesla у третьому кварталі року не виправдали очікувань аналітиків, але залишаються значно вищими, ніж у третьому кварталі 2021 року.

У третьому кварталі 2022 року виробник електромобілів виготовив загалом 365 923 автомобілі та поставив клієнтам 343 830 машин.

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З вироблених транспортних засобів 19 935 були Model S і Model X, а решта 345 988 були Model 3 і Model Y. Що стосується поставок, 18 672 Model S і Model X потрапили в руки клієнтів, а ключі були передані 325 158 Model 3 і покупців Model Y по всьому світу.

Щоб порівняти ці цифри, у третьому кварталі 2021 року Tesla випустила 237 823 автомобілі та поставила 241 300.

Tesla каже, що протягом другого кварталу 2022 року їй було важко забезпечити достатню кількість транспортних засобів, що вплинуло на її кількість.

Виробництво та постачання - це не єдине, про що Tesla має турбуватися. Автовиробник неодноразово підвищував свої ціни протягом минулого року, і аналітики вважають, що вищі витрати на позики та похмурі перспективи економічного зростання можуть ще більше вплинути на це.

«У той час як Tesla продовжує вказувати на обмеження поставок, потенціал для знищення попиту стає великим», — сказав аналітик JP Morgan Раян Брінкман в нещодавньому інтерв’ю Reuters.

Tesla планує збільшувати свої поставки на 50 відсотків щорічно, і для цього їй потрібно буде поставити понад 450 000 автомобілів у четвертому кварталі.