Электрическому спорткару Tesla Roadster 2.0 удалось быть с нами, фактически не будучи с нами, уже три года. Родстер был представлен в 2017 году, но дата его производства постоянно откладывалась.

По последней информации, дебют Roadster 2.0 снова был отложен, поэтому в конце концов машина выйдет, но с момента ее анонса пройдет минимум четыре года, если не ближе к пяти.

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Roadster обещает фантастические показатели эффективности в сочетании с довольно серьезным запасом хода на одном заряде и этим получил себе армию поклонников, готовых ждать его фактического появления. Эти поклонники внесли депозиты, чтобы зарезервировать себе первые экземпляры спорткара, и ждут уже более трех лет. И тут "Родстер" исчез из списка предложений на официальном веб-сайте Tesla.

Фото: Tesla Roadster 2.0 / Tesla

Как только пользователи заметили отсутствие модели на сайте, они бросились атаковать Twitter Илона Маска сообщениями, выражая свою тревогу.

На самом же деле Tesla провела очистку главного меню веб-сайта, оставив лишь те продукты, которые сейчас можно купить. Вскоре глава компании обратился через Twitter к заказчикам, чтобы успокоить их: “Это случилось случайно, скоро вернем”, – написал Илон Маск.