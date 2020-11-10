Електричному спорткару Tesla Roadster 2.0 вдалося бути з нами, фактично не будучи з нами, вже три роки. Родстер був представлений в 2017 році, але дата його виробництва постійно відкладалась.

За останньою інформацією, дебют Roadster 2.0 знову було відкладено, тож зрештою машина вийде, але з моменту її анонсу мине щонайменше чотири роки, якщо не ближче до п’яти.

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Roadster обіцяє фантастичні показники ефективності у поєднанні з доволі серйозним запасом ходу на одному заряді і цим здобув собі армію прихильників, готових чекати на його фактичну появу. Ці прихильники внесли депозити, аби зарезервувати собі перші примірники спорткара, і чекають вже більше трьох років. Аж тут “Родстер” зник зі списку пропозицій на офіційному веб-сайті Tesla.

Фото: Tesla Roadster 2.0 / Tesla

Як тільки користувачі помітили відсутність моделі на сайті, вони кинулись атакувати Twitter Ілона Маска повідомленнями, висловлюючи свою тривогу.

Насправді ж Tesla провела очищення головного меню веб-сайту, залишивши лише ті продукти, які наразі можна купити. Невдовзі голова компанії звернувся через Twitter до замовників, аби заспокоїти їх: “Це трапилось випадково, скоро повернемо”, – написав Ілон Маск.