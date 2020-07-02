Toyota опустился на второе место в рейтинге самых дорогих автокомпаний, уступив Tesla.

Американская компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем на рынке в мире. Об этом сообщает Financial Times. До этого лидирующую позицию занимал японский автоконцерн Toyota.

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Так, капитализация Tesla достигла отметки в $ 207,2 млрд. При этом капитализация Toyota находится на уровне $ 201,9 млрд. На третьем месте в рейтинге находится Volkswagen с капитализацией около $ 80 млрд.