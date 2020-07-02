Для автомобильной промышленности ЕС наступают тяжелые времена. Эксперты прогнозируют, что рынок уменьшится на четверть.

На фоне серьезного экономического кризиса, с которым столкнулась автомобильная промышленность из-за паники вокруг короновируса, Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) радикально пересмотрела свой прогноз регистрации легковых автомобилей на 2020 год и ожидает сокращения рынка примерно на четверть.

Читайе также: В Украине вырос спрос на новые легковые автомобили

Это фактически означает, что продажи автомобилей в ЕС упадут более чем на 3 миллиона с 12,8 млн. ед. в 2019 году до примерно 9,6 млн. ед. в этом году.

После первых ударных волн кризиса, с середины марта по май, рынок ЕС сократился на 41,5%, отмечают в ACEA. Ожидается, что ситуация в определенной степени улучшится в ближайшие месяцы, поскольку карантинные ограничения во всем регионе вскоре будут отменены.

Однако, прогнозируется, что по итогам года будет продемонстрирован самый худший результат продаж новых автомобилей с 2013 года. А с точки зрения процентного изменения, перспективы еще более мрачные, ожидается самое крутое падение, которое когда-нибудь наблюдалось в автомобильном секторе Европы.

Однако европейские автопроизводители сохраняют надежду, что этот драматический сценарий может быть смягчен благодаря быстрым и решительным мерам со стороны ЕС и национальных правительств.

“Учитывая беспрецедентный спад продаж на сегодняшний день, срочно необходимы существенные стимулы для потребителей и поощрение утилизации во всех странах ЕС, чтобы увеличить спрос на новые автомобили. В интересах нашей промышленности и в целом экономики Евросоюза мы призываем к необходимой политической и экономической поддержке – как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов – чтобы ограничить потери в производстве и занятости”, акцентировал в своем обращении к политикам генеральный директор ACEA Эрик-Марк Хёйтема.

Также интересно: Спрос на электромобили в Украине вырос в полтора раза