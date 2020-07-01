Первый летний месяц для украинского авторынка прошел под знаком плюс. В июне 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей. В результате, относительно предыдущего года, июньский рынок вырос на 12%.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в этот раз стала Renault. За месяц 1155 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой июньский результат прошлого года “Рено” улучшила на 19 процентов.

Читайте также: Спрос на электромобили в Украине вырос в полтора раза

На втором месте с результатом 1049 регистраций Toyota. Спрос на новые легковые автомобили марки Toyota упал на 4%. Третья позиция у Kia, которая смогла увеличить продажи на 39% по сравнению с июнем прошлого года. Результат Kia за отчетный месяц – 677 зарегистрированных автомобилей. Четвертое место у “Шкоды”, в активе которой 481 автомобиль и 29% рост по отношению к июню прошлого года. Пятой в рейтинге стала Hyundai – 398 шт. (+4%).

Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Peugeot – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz – 286 шт. (+51%); Suzuki – 277 шт. (+5%); Nissan – 232 шт. (-44%); Mazda – 231 шт. (+24%). Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 584 покупателя.

Также интересно: В ЕС продажи электромобилей выросли на 70%