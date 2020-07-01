Перший літній місяць для українського авторинку пройшов під знаком плюс. У червні 2020 року українці придбали та зареєстрували 7,3 тис. нових легкових авто. В результаті, відносно попереднього року, червневий ринок зріс на 12%.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів в цей раз стала Renault. За місяць 1155 автомобілів цієї французької марки поповнили український автопарк. Таким чином, свій червневий результат минулого року Рено поліпшила на 19 відсотків.

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На другому місці з результатом 1049 реєстрацій Toyota. Попит на нові легкові автомобілі марки Toyota зменьшився на 4%. Третя позиція у Kia, яка змогла збільшити продажі на 39% у порівнянні з червнем минулого року. Результат Kia за звітний місяць – 677 зареєстрованих авто. Четверте місце у Шкоди, в активі якої 481 авто і 29% зростання до червня минулого року. П’ятою в рейтингу стала Hyundai – 398 шт. (+4%).

Також у звітному місяці в десятку найпопулярніших марок увійшли: Peugeot – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz – 286 шт. (+51%); Suzuki – 277 шт. (+5%); Nissan – 232 шт. (-44%); Mazda – 231 шт. (+24%). Бестселером червня став автомобіль KIA Sportage, свій вибір на якому зупинили 584 покупця.

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