Для автомобільної промисловості ЄС настають важкі часи. Експерти прогнозують, що ринок зменшиться на чверть.

На тлі серйозної економічної кризи, з якою зіткнулася автомобільна промисловість через паніку навколо короновірусу, Європейська асоціація автовиробників (ACEA) радикально переглянула свій прогноз реєстрацій легкових автомобілів на 2020 рік і очікує скорочення ринку приблизно на чверть.

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Це фактично означає, що продажі автомобілів в ЄС впадуть більш ніж на 3 мільйони з 12,8 млн. од. у 2019 році до приблизно 9,6 млн. од. в цьому році.

Після перших ударних хвиль кризи, з середини березня по травень, ринок ЄС скоротився на 41,5%, відзначають в ACEA. Очікується, що ситуація певною мірою покращиться в найближчі місяці, оскільки карантинні обмеження у всьому регіоні незабаром будуть скасовані.

Проте, прогнозується, що за підсумками року буде продемонстрований найгірший результат продажів нових автомобілів з 2013 року. А з точки зору процентної зміни, перспективи ще більш похмурі, очікується найкрутіше падіння, що коли-небудь спостерігалося в автомобільному секторі Європи.

Однак європейські автовиробники зберігають надію, що цей драматичний сценарій може бути пом’якшений завдяки швидким і рішучим заходам з боку ЄС і національних урядів.

«З огляду на безпрецедентний спад продажів на сьогоднішній день, терміново необхідні суттєві стимули для споживачів і заохочення утилізації у всіх країнах ЄС, щоб збільшити попит на нові автомобілі. В інтересах нашої промисловості і в цілому економіки Євросоюзу ми закликаємо до необхідної політичної і економічної підтримки – як на рівні ЄС, так і на рівні держав-членів – щоб обмежити втрати у виробництві та зайнятості», акцентував у своєму зверненні до політиків генеральний директор ACEA Ерік -Марк Хёйтема.

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