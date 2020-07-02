Toyota опустився на друге місце в рейтингу найдорожчих автокомпанії, поступившись Tesla.

Американська компанія Tesla стала найдорожчим автовиробником на ринку в світі. Про це повідомляє Financial Times. До цього лідируючу позицію займав японський автоконцерн Toyota.

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Так, капіталізація Tesla досягла позначки в $ 207,2 млрд. При цьому капіталізація Toyota знаходиться на рівні $ 201,9 млрд. На третьому місці в рейтингу знаходиться Volkswagen з капіталізацією близько $ 80 млрд