Tesla теряет популярность в ЕС

В прошлом месяце продажи новых автомобилей Tesla в Европе упали относительно мая 2024г. на 28% - до 13863 ед., сообщает Укравтопром.

Читайте также: Подержанные Tesla Model 3 падают в цене

За пять месяцев с начала года европейские продажи Tesla составили 75,2 тыс. ед., что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такое драматическое падение спроса на продукцию компании происходит на фоне оживления продаж электромобилей в Европе.

По сравнению с показателями первых пяти месяцев 2024 года сегмент электромобилей продемонстрировал наибольший прирост продаж на европейском рынке новых легковушек.

По данным АСЕА, с января по май 2025г. в ЕС, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии и Великобритании было реализовано почти 951,7 тыс. новых электромобилей, что на 28% больше, чем в прошлом году.