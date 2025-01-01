Tesla втрачає популярність у ЄС

У минулому місяці продажі нових автомобілів Tesla в Європі впали відносно травня 2024р. на 28% - до 13863 од., повідомляє Укравтопром.

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За п’ять місяців з початку року європейські продажі Tesla склали 75,2 тис. од., що на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Таке драматичне падіння попиту на продукцію компанії відбувається на тлі пожвавлення продажів електромобілів у Європі.

У порівнянні з показниками перших п’яти місяців 2024 року сегмент електромобілів продемонстрував найбільший приріст продажів на європейському ринку нових легковиків.

За даними АСЕА, з січня по травень 2025р. в ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії було реалізовано майже 951,7 тис. нових електромобілів, що на 28% більше, ніж торік.