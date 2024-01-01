Tesla теряет позиции на рынке: главные причины

Кажется, этот год для Tesla будет неудачным. После рекордных результатов 2023 года, когда он был самым популярным производителем электромобилей, а Model Y самым продаваемым автомобилем в мире, 2024 год не такой оптимистичный.

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Последние данные, собранные JATO Dynamics за первое полугодие этого года, показывают, что Tesla теряет позиции как в Соединенных Штатах, так и в Европе, где продажи упали на 8 процентов и 13 процентов соответственно. Падение продаж Tesla наблюдается и на крупнейшем авторынке мира, китайском.

Хотя широкая общественность не в полном восторге от электромобилей, общий спрос фактически вырос в обоих регионах. Новые, более конкурентоспособные модели, представлены по обе стороны Атлантики, привлекают больше людей, несмотря на растущую неопределенность в отношении стимулов и будущих планов.

Сокращение доли рынка

Снижение продаж не всегда означает потерю доли рынка, но это не касается Tesla. В Европе объемы продаж бренда упали с 185 200 единиц в первой половине 2023 года до 161 300 единиц за тот же период 2024 года. Однако за тот же период общее количество регистраций электромобилей выросло на 1,7 процента.

Это означает, что доля Tesla на европейском рынке BEV в этом году упала с 19,8 процента до 17,2 процента. Tesla была производителем автомобилей со вторым по величине падением доли рынка BEV в Европе в течение первых шести месяцев 2024 года, уступая лишь Volkswagen Group, доля которой упала с 22 процентов до 18,7 процентов.

Tesla и Volkswagen уступили позиции Geely Group, которая получила поддержку благодаря хорошим результатам Volvo EX30, и BMW Group, которая продолжает пожинать успех со своими последними моделями. Китайские бренды также росли, в основном благодаря BYD.

Похожая ситуация и в США. Объем продаж Tesla упал с 324 900 единиц в первой половине 2023 года до 299 200 единиц в этом году. Между тем общие продажи BEV выросли на 7,6 процента за тот же период. В результате доля Tesla упала с 59,8 процента в 2023 году до 51,2 процента в 2024 году.

Компания все еще является доминирующим игроком на внутреннем рынке, но стоит отметить, что многочисленные конкуренты показали значительный прирост на фоне убытков Tesla. Hyundai увеличился на 34 процента, тогда как Ford наблюдал рост на 48 процентов. Rivian был еще лучше – 77 процентов, а Kia сумел подскочить на 110 процентов.

Причины

Первая причина упадка Tesla очевидна. Рост не может продолжаться вечно, особенно когда диапазон все еще ограничен и довольно стар. Модель 3 получила обновление в 2023 году, но она датируется 2017 годом. Model Y уже пять лет, а Model S возвращается далеко к началу 2010-х.

И конкуренция становится сильной. В Европе Tesla испытывает давление со стороны премиальных немецких брендов и китайской промышленности. Как упоминалось ранее, Ford, корейцы и Rivian имеют сильные позиции в США. Самый новый автомобиль компании, Cybertruck, не преуспел с точки зрения продаж: в первой половине 2024 года в США было продано всего 11 300 автомобилей.

Наконец, снижение цен, которое так хорошо сработало в 2023 году, сейчас не такое привлекательное. Поскольку на рынке появляется все больше электромобилей от других брендов, увеличение предложения и выбор фактически уменьшает спрос и цены падают. На данный момент Tesla нуждается не только в больших скидках и привлекательных обновлениях для своих автомобилей. Ему нужны более свежие продукты в большем количестве сегментов.