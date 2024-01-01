Tesla втрачає позиції на ринку: головні причини

Здається, цей рік для Tesla буде невдалим. Після рекордних результатів 2023 року, коли він був найпопулярнішим виробником електромобілів, а Model Y найбільш продаваним автомобілем у світі, 2024 рік не такий оптимістичний.

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Останні дані, зібрані JATO Dynamics за перше півріччя цього року, показують, що Tesla втрачає позиції як у Сполучених Штатах, так і в Європі, де продажі впали на 8 відсотків і 13 відсотків відповідно. Падіння продажів Tesla спостерігається і на найбільшому авторинку світу, китайському.

Хоча широка громадськість не в повному захваті від електромобілів, загальний попит фактично зріс в обох регіонах. Нові, більш конкурентоспроможні моделі, представлені по обидва боки Атлантики, приваблюють більше людей, попри зростаючу невизначеність щодо стимулів і майбутніх планів.

Зменшення частки ринку

Зниження продажів не завжди означає втрату частки ринку, але це не стосується Tesla. У Європі обсяги продажів бренду впали з 185 200 одиниць у першій половині 2023 року до 161 300 одиниць за той самий період 2024 року. Однак за той самий період загальна кількість реєстрацій електромобілів зросла на 1,7 відсотка.

Це означає, що частка Tesla на європейському ринку BEV цього року впала з 19,8 відсотка до 17,2 відсотка. Tesla була виробником автомобілів з другим за величиною падінням частки ринку BEV в Європі протягом перших шести місяців 2024 року, поступаючись лише Volkswagen Group, частка якої впала з 22 відсотків до 18,7 відсотків.

Tesla і Volkswagen поступилися позиціям Geely Group, яка отримала підтримку завдяки хорошим результатам Volvo EX30, і BMW Group, яка продовжує пожинати успіх із своїми останніми моделями. Китайські бренди також зростали, в основному завдяки BYD.

Схожа ситуація і в США. Обсяг продажів Tesla впав з 324 900 одиниць у першій половині 2023 року до 299 200 одиниць цього року. Тим часом загальні продажі BEV зросли на 7,6 відсотка за той же період. У результаті частка Tesla впала з 59,8 відсотка в 2023 році до 51,2 відсотка в 2024 році.

Компанія все ще є домінуючим гравцем на внутрішньому ринку, але варто зазначити, що численні конкуренти показали значний приріст на тлі збитків Tesla. Hyundai збільшився на 34 відсотки, тоді як Ford спостерігав зростання на 48 відсотків. Rivian був ще кращим – 77 відсотків, а Kia зумів підскочити на 110 відсотків.

Причини

Перша причина занепаду Tesla очевидна. Зростання не може тривати вічно, особливо коли діапазон все ще обмежений і досить старий. Модель 3 отримала оновлення в 2023 році, але вона датується 2017 роком. Model Y вже п’ять років, а Model S повертається далеко до початку 2010-х.

І конкуренція стає сильною. У Європі Tesla відчуває тиск з боку преміальних німецьких брендів і китайської промисловості. Як згадувалося раніше, Ford, корейці та Rivian мають сильні позиції в США. Найновіший автомобіль компанії, Cybertruck, не досяг успіху з точки зору продажів: у першій половині 2024 року в США було продано лише 11 300 автомобілів.

Нарешті, зниження цін, яке так добре спрацювало у 2023 році, зараз не таке привабливе. Оскільки на ринку з’являється все більше електромобілів від інших брендів, збільшення пропозиції та вибір фактично зменшує попит і ціни падають. На даний момент Tesla потребує не тільки великих знижок і привабливих оновлень для своїх автомобілів. Йому потрібні більш свіжі продукти в більшій кількості сегментів.