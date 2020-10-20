Теперь гарантия покрывает ремонты в течение 10 000 миль (16 093 км) или одного года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Похоже, что Tesla намерена сэкономить немного денег, поскольку приближается время финансовых отчетов о результатах третьего квартала этого года. Ранее автопроизводитель отказался от своей щедрой программы компенсации, а теперь в четыре раза уменьшил гарантийный срок для подержанных авто.

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В течение долгого времени Tesla предлагала 100-процентное возмещение стоимости автомобиля покупателям, которые решили вернуть машину. На это клиенты имели срок в семь дней. Однако на днях американский автопроизводитель полностью отменил эту опцию.

А с понедельника, 19 октября, уменьшена и гарантия на бывшие в употреблении электрокары. Каждый, кто приобрел у производителя б/у (восстановленную) Tesla, получал четыре года гарантийной защиты или покрытия на 50 000 миль, в зависимости от того, что наступало раньше. Это касалось любой модели электромобиля, имевшей менее 50 000 миль на одометре и четыре года или новее. А более старые Model S и Model X получали гарантию на два года или 100 000 миль. По новым правилам, владельцы восстановленных автомобилей получают лишь 16 тысяч километров или один год гарантийного пробега.