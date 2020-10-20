Тепер гарантія покриває ремонти протягом 10 000 миль (16 093 км) або одного року, залежно від того, що настане раніше.

Схоже, компанія “Тесла” має намір заощадити трохи грошей, оскільки наближається час фінансових звітів про результати третього кварталу цього року. Раніше автовиробник відмовився від своєї щедрої програми компенсації, а тепер у чотири рази зменшив гарантійний термін для вживаних авто.

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Протягом довгого часу Tesla пропонувала 100-відсоткове відшкодування вартості автомобіля покупцям, які вирішили повернути машину. На це клієнти мали строк у сім днів. Однак днями американський автовиробник повністю відмінив цю опцію.

А з понеділка, 19 жовтня, зменшено і гарантію на вживані електрокари. Кожен, хто придбав у виробника вживану (відновлену) Tesla, отримував чотири роки гарантійного захисту або покриття на 50 000 миль, залежно від того, що наставало раніше. Це стосувалось будь-якої моделі електромобіля, що мала менше 50 000 миль на одометрі та чотири роки чи новіше. А старіші Model S та Model X отримували гарантію гарантію на два роки або 100 000 миль. За новими правилами, власники відновлених автомобілів отримують лише 16 тисяч кілометрів або один рік гарантійного пробігу.