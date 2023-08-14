Владелица Tesla Model Y нечаянно снесла зарядную станцию, не заметила этого и уехала, толкая впереди автомобиля весь зарядный пенал.

В большинстве случаев о наездах на бордюр или преграды предостерегает устройство контроля. Однако не в этом случае. Здесь водитель не среагировала на подсказку и поехала дальше, не повредив при этом ни капот, ни бампер электромобиля.

К обычной тихой работе аккумуляторной машины добавился разве что шорох от трения пенала асфальтом. Для дамы это значение не имело – ее машина, работая как бульдозер, легко толкала шкаф перед собой.

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На случайно отснятом видео видно, как сначала Model Y совершает поворот в гараже, что-то ужасно грохочет в падении, шуршит и скрежещет. При этом водитель, несмотря на грохот и крики очевидцев, продолжает движение вперед.

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Очевидно, женщина поняла, что что-то не то, скорость не набирает и, наконец, отреагировав на призывы остановиться, нажимает на тормоза. Снимающий стучит в окно и подсказывает: "Госпожа, прекратите движение, остановитесь".

И только тогда, когда ей уже пальцем показывают на предмет под автомобилем спереди, она поняла, что здесь что-то не так.

А дальше – классическое "Ой!" и удивление от содеянного. Смотрим видео.